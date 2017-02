Christophe "Les vestiges du chaos " (Disques Dreyfus) Il y a deux choses que je déteste. La première, c’est de parler musique avec des spécialistes qui n’écoutent qu’un genre de musique. Je trouve cela très réducteur. C’est le signe d’un manque d’ouverture d’esprit et donc d’intelligence. Cela peut-être le signe d’un problème bien plus compliqué qui s’apparente à la psychiatrie et parfois même à des choses beaucoup plus graves comme l’intolérance et le racisme.



La seconde chose, ce sont les chroniqueurs qui épluchent la musique et écrivent des textes de deux kilomètres de long. Je faisais un peu ça aussi il y a longtemps quand j’écrivais dans des magazines ou des fanzines. De nos jours, avec Internet, on a l’équivalent de centaines de revues à portée de clic et forcément le choix est immense et immédiat. Il faut donc aller très vite pour accrocher le lecteur dès la première phrase. Alors, on est sûr, qui lira la seconde. Par contre, quoi qu’il arrive, il ne survolera que le reste du texte d’un mouvement de la roulette et finira inexorablement par faire un clic. Il y a une technique qui fonctionne de temps en temps pour retenir un peu plus le lecteur, c’est la technique du n’importe quoi. J’ai inventé ce stratagème pour interroger le lecteur et le garder un peu plus longtemps. Il suffit de raconter un truc qui n’a rien à voir avec le sujet et normalement si le lecteur est concentré et un peu curieux, il va essayer de comprendre le rapport avec le machin avant de partir. Sinon, il aura perdu son temps sans aucun profit. S’il comprend le sens de l’article dès la première phrase il s’en contentera et s’en ira.



C’est comme hier quand j’ai fait l’échange d’un jean dans un magasin. Le vendeur me demande mon numéro de téléphone et mon email. Je trouve cette démarche un peu troublante et ce vendeur un peu direct. En fait, il veut carrément m’inscrire dans un club de fidèles, ou un truc dans le genre. Il me dit qu’il n’y a pas besoin de carte de fidélité. Lorsque j’épelle mon email, je lui dis « underscore », il me regarde fixement d’un air perplexe. Je lui précise alors la touche 8. Je dois être le seul à mettre une barre du 8 dans son email. Pour des raisons techniques que je ne vais pas aborder ici, on peut dire que c’est à cela que l’on reconnait les informaticiens. Une personne normale aurait tout simplement mi un tiret.



« Ah, OK, la barre du 8, j’aurais appris quelque chose aujourd’hui », me répond-il avec une voix délicate qui était en parfaite harmonie avec ses gestes.



« Je suis désolé, je ne sais pas comment dire en français, je pense qu’il n’y a pas de mot… Ah si, la barre du 8 ! »



On est mort de rire tous les deux.



Je sors très vite du magasin.



En rentrant, j’écoute le nouvel album de Christophe. Ce chanteur a toujours été fidèle à trois choses. A sa moustache, un souvenir d’une douloureuse cicatrise lorsqu’il s’est pris le volant de sa Ferrari rouge dans les dents ou tout simplement un vestige de son service militaire ?



Il a toujours été fidèle à Jean-Michel Jarre, l’un de ses meilleurs amis qu’il appelle tout simplement Jean mi. Cette fois-ci, il lui propose juste le titre de l’album. Cela fait déjà deux ans qu’il a ce nom en tête. Christophe place le texte de Jean mi, fort logiquement, sur l’une des chansons les plus torturées et expérimental de l’album. Jean mi lui avait pourtant dit qu’il avait déjà tous les textes des chansons dans sa tête. Mais il est trop occupé en ce moment avec la sortie de son prochain album. Alors il n’a presque rien écrit pour Christophe. Ce n’est pas un mal, car on peut découvrir le talent d’autres artistes. Cela donne un album très riche, magique et déluré.



Et puis, il y a Françis Dreyfus, leur grand frère disparu il y a quelques années seulement. Ce passionné de jazz a créé, entre autres, le label Motors et les Disques Dreyfus. C’est chez Françis que Jean mi et Christophe ont commencés si on fait l’impasse bien sûr des Disc’AZ. C’était le label du vieux, Lucien Morisse qui a découvert un peu tout le monde, alors on peut pardonner.



C’est avec beaucoup de plaisir que j’ouvre ce double album vinyle. Je ne commence jamais par la première face. Alors je découvre « Tangerine », une chanson entraînante qui donne envie de danser. Christophe a demandé à son ami Daniel Bélanger, ce génie québécois de l’écriture de lui proposer des chansons. On lui doit donc « Drone » et surtout « Tangerine », peut-être les plus belles chansons de l’album.



« Tangerine », est un agrume, un genre de mandarine qui porte le nom de la ville marocaine. Je trouve ce texte très poétique si on se donne la peine de regarder les images qui se dessinent doucement dans la tête. Le nom est bien trouvé, mais un peu énigmatique. A y regarder de plus près, on découvre plein d’indices. En voici la preuve.



Christophe est fan depuis toujours d’Alan Vega et de son groupe Suicide, groupe culte des années 70. Ce n’est pas étonnant, car l’innovation musicale, le minimalisme, les synthétiseurs, le tout mélangé au blues rock et au rockabilly de Suicide, ont toujours été une source d’inspiration pour l’artiste français. Mais c’est la première fois qu’il enregistre en duo avec son idole. Le refrain est génial et très mélodieux. Il est chanté par Christophe. Alan Vega chante les couplets avec sa voix d’outre-tombe, c’est la grande classe. Avant de jouer dans Suicide, Alan été un artiste et sculpteur de lumière. Il exposait à New York dans une galerie dédiée à la scène underground dans laquelle on trouvait toutes les premières légendes de la scène punk rock. Le rapprochement avec les lumières de Tanger semble alors évident. Alan arrive en studio avec son ami Marc Hurtado, musicien du groupe « Étant donnés », mais aussi réalisateur de films avant-gardiste. Vous savez quoi, ce dernier est né au Maroc. Par contre, je ne sais pas quelle est son implication dans cette chanson. Il a peut-être joué du synthé ?



Ce n’est pas terminé. Comme souvent ces dernières années, sur les albums de Christophe on trouve Christophe Van Huffel, le talentueux guitariste de Tanger, un groupe peu connu et présent sur le même label. Cela commence à faire beaucoup de coïncidences, non ?



Il y a du beau monde sur ce disque et surtout beaucoup de filles talentueuses et presque aussi dingues que Christophe. On rencontre alors Anna Mougladis qui prête sa voix des cavernes sur cette jolie et triste chanson « E Justo » qui termine l’album. La géniale Maud Nadal avec son petit côté Blonde Redhead que j’affectionne. Ses textes mélodieux et étrange plaisent beaucoup à Christophe. Elle lui écrit « Définitivement » en ouverture de l’album. Il y a aussi Laurie Darmon, qui lui offre, de la fraîcheur de sa plume, la chanson « Tu te moques ».



On note également la présence très remarquée d’Isabelle Prim qui lui donne « Les mots fous ». Ils se sont connus probablement il y a quelques années sur le tournage d’un film. Un titre de chanson logique lorsque l’on connait le personnage. A ce sujet et pour finir cette page, je vous propose de regarder un film complètement dingue avec dans le rôle principal la sœur d’Isabelle, Camille Prim. Elle me fait penser à miss Ming dans le film Mammuth avec gégé. Justement, on y trouve également Anna Mougladis. Les coïncidences sont parfois sparadrapendre ce qui leur donne ce côté visqueux qui nous éloigne des choses mûres et équilibrées pour nous coller sur des trucs débordants de religions. C’est comme lorsque les chiottes sont bouchées et que la merde arrive tout en haut.



Mais dans mon exemple, pas du tout, car on peut tout expliquer. Mais cela prend du temps, c’est tout. Les simples d’esprit pourraient sauter directement dans la case croyance et surnaturel.



Dans ce film étrange « Déjeuner chez Gertrude Stein », brodé autour d’une vieille histoire d’amour et de liberté de la pensée, il y a aussi Christophe qui semble content d’être là. Je me demande si ce n’est pas un film qui parle plutôt du chanteur. C’est comme une excuse, un alibi. Il dit toujours qu’il n’est pas acteur et qu’il serait médiocre dans un film. Alors, il refuse toutes les propositions. Mais là, il s’est fait piéger par une fée qui ne vole pas, mais qui se déplace en skateboard. C’est vrai qu’il est nul en acteur. C’est parce qu’il ne joue pas, il est lui-même. Ce qui fait un léger décalage avec les autres qui eux, jouent forcément, c’est quand même un film ! Je pense sincèrement qu’il n’a pas besoin de faire l’acteur, car il est un film à lui tout seul. (Chris)